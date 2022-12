Η Ελλάς Ευγνωμονούσα

Συχνά πυκνά στα άρθρα μου επαναλαμβάνω την άποψη για τη χρησιμότητα και την σκληρότητα με την οποία η ιστορία έχει τη δυνατότητα να επιβραβεύει, να τιμωρεί, αλλά και να δικαιώνει, πολιτικές, στρατηγικές και την προσφορά πολιτικών προσώπων και ηγετών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι καμία πολιτική, καμία στρατηγική, κανένας ηγέτης και πολιτικός δεν μπορεί να διαφύγει την αποτίμηση και την κρίση της ιστορίας, διότι εκεί δεν κρίνουν και δεν αποφασίζουν τα πολιτικά παιχνίδια, τα συμφέροντα, και τα επικοινωνιακά τερτίπια, αλλά τα γεγονότα και τα αποτελέσματα.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη *

Το παρόν άρθρο το οποίο αποτελεί μια προσωπική και βαθιά κατασταλαγμένη άποψη, πραγματεύεται την πορεία μιας πολιτικής προσωπικότητας, η οποία έχει δικαιωθεί, συνεχίζει να δικαιώνεται, από τα γεγονότα, τα αποτελέσματα, και σίγουρα θα καταγραφεί από την ιστορία, ως ένας πολιτικός ηγέτης, που με αταλάντευτη πίστη και αγάπη για αυτό τον τόπο, την πατρίδα μας, με σταθερότητα, προσωπικό και πολιτικό κόστος και πάνω από όλα πατριωτισμό, προσέφερε, συνεχίζει να προσφέρει, και θα προσφέρει ακόμη για χρόνια, στην εξασφάλιση του εθνικού συμφέροντος, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.

Την ερχόμενη Τετάρτη, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του Ιδρύματος του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, μια πολιτικής προσωπικότητας, ενός ηγέτη, που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω, και αυτό είναι μια άποψη η οποία πιστοποιείται από τα αποτελέσματα και τα γεγονότα. Δεν υπάρχει τομέας που να αφορά το μέλλον και τη βιωσιμότητα της πατρίδας μας, στον οποίο ο Αντώνης Σαμαράς, να μην έχει βάλει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του, με διορατικότητα, αταλάντευτη προσήλωση, ανεξάρτητα από πολιτικό και προσωπικό κόστος.

Από την πρώτη στιγμή και σε ανύποπτο χρόνο, ο Αντώνης Σαμαράς, είχε επισημάνει τους κινδύνους μιας καταστροφικής απόφασης στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και μάλιστα σε μια στιγμή, όπου εάν είχε σκεφτεί το προσωπικό του συμφέρον και το πολιτικό του μέλλον, θα έπαιζε το παιχνίδι και θα μπορούσε να έχει γίνει ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που η παράταξη και ο λαός τον δικαίωσε. Και όρθωσε το ανάστημά του, μέσα σε ένα δωμάτιο και σε ένα τραπέζι όπου γύρω του κάθονταν ιερά τέρατα της ελληνικής πολιτικής. Αρκετά χρόνια μετά, δυστυχώς, μια τραγική απόφαση μιας κυβέρνησης, οδήγησε στο τραγικό ατόπημα για το οποίο είχε προειδοποιήσει και αντιδράσει. Τα γεγονότα και η ιστορία τον δικαίωσαν, αφού η εθνικά επιζήμια συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων, επικύρωσε μια ιστορική και επικίνδυνη για το εθνικό συμφέρον ιστορική στρέβλωση, παραχωρώντας χωρίς λόγο, μακεδονική γλώσσα και ονομασία, σε ένα χαλκευμένο κρατίδιο.

Στο χώρο της οικονομίας, που ειδικά σήμερα, δεν χωρά καμία αμφιβολία, ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα εθνικής ασφάλειας, ως Πρωθυπουργός, ξεπερνώντας βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, ηγήθηκε μια κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία στην απάνθρωπη και εξευτελιστική για την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική εποχή των μνημονίων, όχι μόνο κράτησε τη χώρα όρθια, αλλά την παρέδωσε καθαρή και υπερήφανη. Και αυτό το έπραξε όχι μόνο με πολιτικό, αλλά και προσωπικό κόστος. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα και τα ιστορικά δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα αναλύσεις και δηλώσεις διεθνώς αναφέρονται σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο και μιλάνε για το ελληνικό θαύμα. Ναι πραγματικά ήταν ένα θαύμα, αλλά στο τιμόνι υπήρχε καπετάνιος με πείσμα, στρατηγική και πάνω από όλα πατριωτισμό. Καπετάνιος που όρθωσε ανάστημα στο Βερολίνο και τη Μέρκελ, και το πλήρωσε σκληρά όταν ύπουλα και με δόλιο τρόπο του τράβηξαν το χαλί, για να έρθουν οι αδαής και χρήσιμοι τσάμπα μάγκες, που έπαιξαν κορώνα γράμματα τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Σήμερα όλοι βιώνουμε και όπως όλα δείχνουν θα βιώσουμε πολύ πιο σκληρά τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και κανείς δεν έχει καθίσει να σκεφτεί πως θα ήταν η κατάσταση στη χώρα, χωρίς τη διορατικότητα του Αντώνη Σαμαρά, με τη συμμετοχή της χώρας στο αγωγό TAP, και το αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν καταπιεί και πρέπει να ντρέπονται για αυτά που έλεγαν όταν με σοφία και πείσμα προωθούσε αυτό το σημαντικό για την ασφάλεια της χώρας έργο.

Στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, με επιμονή, κρυστάλλινες θέσεις και διορατικότητα από την πρώτη στιγμή, προειδοποίησε και συνεχίζει να προειδοποιεί ότι είναι επικίνδυνο και στρατηγικό λάθος, να μπαίνεις σε διάλογο με έναν επικίνδυνο πειρατή του διεθνούς δικαίου, όπως είναι ο Ταγίπ Ερντογάν και το καθεστώς του. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό το πόσο δίκιο έχει και αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα δείγματα υιοθέτησης αυτής της ρεαλιστικής και εθνικά ωφέλιμης θέσης.

Ίσως η μεγαλύτερη προσφορά του πρώην Πρωθυπουργού, στην εθνική ασφάλεια και το μέλλον της πατρίδας μας, είναι η διορατικότητα του και η στρατηγική συμμαχιών που δρομολόγησε με σημαντικές χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος και κυρίως το Ισραήλ. Όταν κόντρα στην καταστροφική πολιτική της Αραβικής Άνοιξης της κυβέρνησης Ομπάμα, ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν ο πρώτος και μοναδικός εκείνη τη στιγμή ευρωπαίος ηγέτης, που στήριξε τον ακόμη και σήμερα Πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι, προκαλώντας ενόχληση σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο χρήσιμο θα αποδεικνύονταν αυτό λίγα χρόνια μετά, για τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Αλλά ειδικά με το Ισραήλ, η διορατικότητα του πρώην Πρωθυπουργού, αποδεικνύεται κρίσιμη, στη δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο που διανύουμε. Και εδώ τον δικαιώνουν τα γεγονότα. Και σε αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση από τη δήλωση του νέου πρέσβη του Ισραήλ, Νόαμ Κατς, στην ΕΡΤ, την οποία παραθέτω, αυτούσια.

«Πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολή να περιγράψω τη σχέση μας με την Ελλάδα ως στρατηγική συνεργασία, στρατηγική φιλία. Αυτές οι σχέσεις ενισχύονται πολύ γρήγορα σε πολλαπλά επίπεδα. Άρχισε μεταξύ κυβερνήσεων, συνεχίζεται στην κοινωνία των πολιτών, διευρύνεται ταχύτατα, και πιστεύω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί. Διότι αντιπροσωπεύει κάτι που είναι κοινό και για τις δυο χώρες μας, και τις κοινωνίες μας. Μοιραζόμαστε κοινά σύνορα που είναι η Ανατολική Μεσόγειος, μοιραζόμαστε πολλές κοινές αξίες, όλες οι αξίες της μοντέρνας δημοκρατίας, όλες οι αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ξεκίνησαν εδώ στην Ελλάδα, και πιστεύω ότι βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας με ένα πολύ κοινό τρόπο. Και με την κοινή μας οπτική όσο αφορά την περιοχή είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή, κάτι το οποίο είναι τρομερά σημαντικό για την γεωπολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, όχι μόνο στην περιοχή. Πιστεύω ότι είμαστε εταίροι σε πολλά πράγματα και αυτό θα συνεχίσει να διευρύνεται. Και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ στην Ελλάδα, θα είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε περισσότερο και να διευρύνουμε τη σχέση. Ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, είναι κάτι που πιστεύω ότι είναι θετικό, είναι θετική τάση. Ας δουλέψουμε μαζί.»

Με δεδομένο ότι Τουρκία έχει αρχίσει να κάνει ανοίγματα και προς την Αίγυπτο και προς το Ισραήλ, είναι επιτακτικό η κυβέρνηση, να εκμεταλλευτεί τη διορατικότητα, τη σοφία και πάνω από όλα την σχέσεις και την αξιοπιστία που διαθέτει ο Αντώνης Σαμαράς, σε αυτές τις δύο χώρες.

Και σε πολιτικό επίπεδο ο Αντώνης Σαμαράς, αποδεικνύει κατ΄ επανάληψη και καθημερινά ότι λειτουργεί με βάση το εθνικό συμφέρον και τη σταθερότητα της χώρας. Παρά την επιμονή από τις διάφορες Κίρκες, να απεργάζονται σενάρια συνωμοσίας και μυθεύματα παρασκηνιακών κινήσεων, ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται και παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένος στο μοναδικό στόχο που υπηρετεί για δεκαετίες και δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της πολιτικής σταθερότητας της χώρας.

Δεν υπάρχει τομέας στον οποίο η συμβολή και οι βάσεις που έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός, να μην αποδείχτηκαν σωτήριες για το γεγονός ότι όχι μόνο η χώρα παρέμεινε όρθια, αλλά σήμερα εν μέσω μια σφοδρής διεθνούς οικονομικής και γεωπολιτικής κρίσης, η οποία πλήττει βάναυσα κυρίως την Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση ακόμα και σε σχέση με κολοσσούς όπως η Γερμανία και η Ιταλία. Και εδώ κουμπώνει άριστα η ρήση ότι ιστορία εκδικείται.

Είναι σίγουρο ότι μου διαφεύγουν πολλά από την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά, στην πατρίδα μας , την Ελλάδα, δεν φτάνει ένα άρθρο για να καταγραφούν.

Νομίζω ότι ο τίτλος του άρθρου, «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» δανεισμένος από τον πίνακα που κοσμούσε το πρωθυπουργικό γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρωθυπουργού, περιγράφει άριστα την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά, στην πατρίδα. Και σίγουρα δεν τελειώνει εδώ, έχει πολλά να προσφέρει ακόμη και η πατρίδα τον χρειάζεται.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος και Δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα Αμερικανικής Πολιτικής. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και του The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον, μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου και υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, το Στέητ Ντιπάρτμεντ και το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

