Γιατί ο Μουσολίνι επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου – Ήθελε φασιστικό περίπατο αλλά βούλιαξε στα χιόνια της Πίνδου

Η επιλογή της 28ης Οκτωβρίου ως ημέρας επίθεσης της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν ήταν. Πέρα από το γεγονός πως ο Μουσολίνι ήθελε να τονώσει το διεθνές προφίλ του με μία εμφατική νίκη στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί τον σύμμαχό του, Αδόλφο Χίτλερ, ήθελε και για εσωτερική κατανάλωση να γιορτάσει μία σημαντική επέτειο για το φασιστικό κόμμα. Επέλεξε την Ελλάδα, αλλά όπως έδειξε η Ιστορία δεν του βγήκε και πολύ καλά… Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Στις 28 Οκτωβρίου 1922, ο Μπενίτο Μουσολίνι και οι φασιστικές του ομάδες πραγματοποίησαν την περιώνυμη «Πορεία προς τη Ρώμη». Το γεγονός αυτό – ένα είδος «ψευδοπραξικοπήματος» όπως χαρακτηρίστηκε μεταγενέστερα – έμεινε στην ιστορία ως ο τρόπος με τον οποίο ο Μουσολίνι ανήλθε στην εξουσία.
Επί τρεις ημέρες (27–29 Οκτωβρίου 1922) οι μελανοχίτωνες συγκεντρώνονταν έξω από τη Ρώμη, ασκώντας πίεση στην τότε εύθραυστη ιταλική κυβέρνηση.

