Γιατί οι γάτες προσγειώνονται πάντα, σώες, στα πόδια τους; Επιστήμονες έλυσαν επιτέλους το μυστήριο

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Yamaguchi στην Ιαπωνία έλυσαν επιτέλους ένα από τα πιο διαχρονικά μυστήρια της ζωής: Πώς οι γάτες προσγειώνονται πάντα στα πόδια τους,

Οι γάτες έχουν μια παράξενη ικανότητα να στρίβουν και να αναποδογυρίζουν στον αέρα για να προσγειώνονται τελικά άνετα και σώες στα πόδια τους, ανεξάρτητα από το πώς πέφτουν.

Οι επιστήμονες προβληματίζονταν σχετικά με το λεγόμενο «πρόβλημα της πτώσης της γάτας» από τον 1800, όταν οι φυσικοί παρατήρησαν για πρώτη φορά πόσο εύκολα οι γάτες φαινόταν να γυρίζουν στον αέρα, με μία ξαφνική περιστροφή που φαινόταν να αψηφά τους νόμους της φυσικής.

Για χρόνια, κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς το καταφέρνουν αλλά η απάντηση ήρθε.

Η μελέτη που ρίχνει φως στο μυστήριο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το μυστικό των μοναδικών ακροβατικών ικανοτήτων των γατών βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά εύκαμπτο τμήμα της σπονδυλικής τους στήλης.

Σε ένα πείραμα, που δημοσιεύτηκε στο The Anatomical Record, οι ερευνητές πραγματοποίησαν δοκιμές στις σπονδυλικές στήλες πέντε νεκρών γατών. Ανακάλυψαν ότι η θωρακική σπονδυλική στήλη μιας γάτας, που βρίσκεται στη μέση της πλάτης, είναι σχεδόν τρεις φορές πιο εύκαμπτη από την οσφυϊκή μοίρα της, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της πλάτης.

