Το πιο διάσημο φάρμακο του κόσμου – Το χορηγούσε ο Ιπποκράτης, έγινε πατέντα το 1899, πωλείται ακόμα

6 Μαρτίου 1899

Η γερμανική εταιρεία Bayer κατοχυρώνει την πατέντα για την ασπιρίνη. «Δεν υπάρχουν χώρες στις οποίες να μην είναι γνωστή, να μην εκτιμάται ή να μην πωλείται», είχε γράψει ο Berton Roueché, γνωστός ιατρικός συγγραφέας το 1955 για την ασπιρίνη. Αυτό που είναι σήμερα το πιο συνηθισμένο φάρμακο και υπάρχει στα ντουλάπια όλων των σπιτιών, το ακετυλοσαλυκιλικό οξύ, φτιάχτηκε αρχικά από ένα χημικό που βρίσκεται στον φλοιό της ιτιάς. Στην πρωτόγονη μορφή του, το ενεργό συστατικό της ασπιρίνης, η σαλικίνη, χρησιμοποιούνταν για αιώνες στη λαϊκή ιατρική, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, όπου ο Ιπποκράτης το χορηγούσε για την ανακούφιση του πόνου και του πυρετού. Γνωστή στους γιατρούς από τα μέσα του 19ου αιώνα, η σαλικίνη χρησιμοποιούνταν με φειδώ, λόγω της δυσάρεστης γεύσης της και της ζημιάς που προκαλούσε στο στομάχι.