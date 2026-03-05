Τα σταθερά τηλέφωνα επιστρέφουν στα σπίτια – Υπέρ της αναλογικής επανάστασης οι γονείς

Οι παλαιότεροι που τα έζησαν τα θυμούνται έντονα: Σταθερά τηλέφωνα, με καντράν ή πλήκτρα, χωρίς αναγνώριση κλήσης, τα οποία έχουν αρχίσει να μπαίνουν ξανά στα σπίτια. Η ανάγκη προέκυψε αρχικά από το γεγονός ότι, τα νήπια διδάσκονται να καλούν αριθμούς έκτακτης ανάγκης όπως την πυροσβεστική ή την άμεση δράση, αλλά στο σπίτι υπήρχαν μόνο κινητά που δεν θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν τα πολύ μικρά παιδιά. Στους λόγους της επανόδου των ρετρό τηλεφώνων προστίθενται το γενικότερο όφελος για τα παιδιά, καθώς και η νοσταλγία κάποιων ενηλίκων.

Αποφυγή των κοινωνικών μέσων – Βελτίωση της επικοινωνίας

Υπάρχει μια γενικότερη χαρά στο να διαθέτει κανείς σταθερό τηλέφωνο, καθώς με τον τρόπο αυτό, καλλιεργούνται οι σχέσεις, όπως για παράδειγμα ενός εγγονιού με τη γιαγιά και τον παππού του.

Κάποιοι γονείς, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την «αναλογική επανάσταση», προτρέπουν και άλλες οικογένειες να υιοθετήσουν το παράδειγμά τους, με στόχο να καθυστερήσουν την εισαγωγή των social media στις ζωές των παιδιών τους. Καθώς δεν είναι FaceTime και τα ονόματα δεν εμφανίζονται σε κάποια οθόνη, τα παιδιά μαθαίνουν την τηλεφωνική εθιμοτυπία όταν κάνουν κλήσεις και λένε επίσημα ποιοι είναι και με ποιον θέλουν να μιλήσουν.

Με τη χρήση των σταθερών τηλεφώνων δεν υπάρχει απόσπαση προσοχής από την οθόνη και η επικοινωνία γίνεται πιο αυθεντική, διευκολύνοντας την κοινωνική ανάπτυξη.

Πρέπει να αποκτήσετε σταθερό τηλέφωνο;

Εξαρτάται, απαντούν οι επιστήμονες, οι οποίοι προτείνουν την κατάρτιση ενός σχεδίου για τα μέσα επικοινωνίας με βάση τις προτεραιότητες και τις συνθήκες της κάθε οικογένειας.

Σκεφτείτε πράγματα όπως το τι θέλουν τα παιδιά σας να αποκομίσουν από τη χρήση των μέσων επικοινωνίας, τις ευπάθειές τους και την κοινωνική τους κατάσταση.

Τα σταθερά τηλέφωνα μπορούν να είναι ένας τρόπος να καλλιεργήσετε περισσότερη ανεξαρτησία στα παιδιά, προστατεύοντάς τα ταυτόχρονα από τα κοινωνικά μέσα και το διαδίκτυο.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.moneyreview.gr πατώντας εδώ