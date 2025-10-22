Γιατί οι νέοι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη – Το στοίχημα της ανανέωσης των γενεών

Αντιμέτωπη με μια «σιωπηλή» κρίση βρίσκεται η ΕΕ, καθώς ένα κρίσιμο κομμάτι του αγροτικού κόσμου, οι νέοι αγρότες, παρά τις πολιτικές που προωθούνται, αποθαρρύνονται, εγκαταλείπουν ή ακόμα δεν τολμούν να εισέλθουν στο επάγγελμα.

Αν και οι Βρυξέλλες θέλουν να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές και πολιτικές προκειμένου να αντιστρέψουν το πρόβλημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού στην Ευρώπη, φαίνεται όμως πως το νέο σχέδιό τους μπορεί να μην διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να το υλοποιήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη να δαπανήσουν το 6% των χρημάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τους για την ανανέωση των γενεών — διπλάσιο από το τρέχον επίπεδο Οι προκλήσεις για την ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλες και οι αντιφάσεις ακόμα πιο βαθιές. Κάθε χρόνο, χιλιάδες αγρότες συνταξιοδοτούνται και λιγότεροι παίρνουν τη θέση τους. Το αποτέλεσμα είναι λιγότεροι άνθρωποι να καλλιεργούν, περισσότερες εισαγωγές να γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ και ένα επάγγελμα να οδεύει προς την παρακμή.

