Γιατί το πτυχίο δεν αρκεί – Oι απόφοιτοι καλών πανεπιστημίων δυσκολεύονται να βρουν δουλειά

Το ΑΙ επηρεάζει δραματικά τα ποσοστά απασχόλησης των απόφοιτων Πανεπιστημίων, με την αγορά εργασίας να στρέφεται προς την αυτοματοποίηση.

Για δεκαετίες, το πανεπιστήμιο παρουσιαζόταν ως το πιο ασφαλές «εισιτήριο» προς μια σταθερή, αξιοπρεπή επαγγελματική ζωή. Σπούδασε, πάρε πτυχίο, βρες δουλειά. Σήμερα όμως, αυτή η γραμμική υπόσχεση μοιάζει να έχει αλλάξει. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γράψει κώδικα, να συντάξει κείμενα, να αναλύσει δεδομένα και να εξυπηρετήσει πελάτες, το ερώτημα γίνεται όλο και πιο πιεστικό: τι σημαίνει τελικά το πανεπιστήμιο στην εποχή του AI; Το πρόβλημα δεν είναι μόνο θεωρητικό. Είναι βαθιά πρακτικό και αφορά χιλιάδες νέους αποφοίτους που δυσκολεύονται να βρουν την πρώτη τους δουλειά, ακόμη και σε κλάδους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλείς». Και ενώ η τεχνητή νοημοσύνη συχνά εμφανίζεται ως ο βασικός ένοχος, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

