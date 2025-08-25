Θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι έως το 2035

Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες αναμένεται να βρεθεί η εγχώρια οικονομία την επόμενη 10ετία. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή μελέτη, έως το 2035, η Ελλάδα θα χρειαστεί περισσότερους από 2.000.000 εργαζομένους.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, μεγάλο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας θα δημιουργηθεί λόγω της αντικατάστασης ή συνταξιοδότησης σημαντικού αριθμού εργαζομένων, ενώ οι υπόλοιπες οφείλονται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι ειδικοί, βέβαια, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η πρόκληση της στενότητας στην αγορά εργασίας την ερχόμενη δεκαετία είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται να ενταθεί εάν, παράλληλα με τις εκτιμήσεις για επερχόμενη μαζική συνταξιοδότηση, συνεχιστεί ή ενταθεί και η δυσκολία κάλυψης των κενών θέσεων. Και επισημαίνουν ότι μόνο με συνδυαστικές πολιτικές, όπως η προώθηση των γυναικών και των μεγαλύτερων σε ηλικία στην αγορά εργασίας, η μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες ή και η ενσωμάτωση μέρους των μεταναστών και η προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού, θα μπορούσε η πρόκληση να μετατραπεί σε ευκαιρία.

