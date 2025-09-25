Γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Χειροπέδες σε πέντε άτομα στον έλεγχο εισόδου στο γήπεδο για ναρκωτικά και όπλα

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στην είσοδο του γηπέδου «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλα. Τα περιστατικά σημειώθηκαν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, με τις αρχές να εντείνουν τους ελέγχους για την ασφάλεια των φιλάθλων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν δύο (2) άτομα για ναρκωτικά

Συνελήφθησαν, χθες (24.9.2025) το απόγευμα, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 33χρονος ημεδαπός και 23χρονος αλλοδαπός, γιατί σε έλεγχο κατά την είσοδο τους στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», κατείχαν από κοινού μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες (24.9.2025) το απόγευμα, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 24χρονος ημεδαπός, γιατί σε έλεγχο κατά την είσοδο του στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», βρέθηκαν στην κατοχή του τσιγαριλίκι κάνναβης και -8- ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατασχέθηκαν.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για όπλα

Συνελήφθη, χθες (24.9.2025) το απόγευμα, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 34χρονος ημεδαπός, γιατί σε έλεγχο κατά την είσοδο του στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι (σουγιάς), με μήκος λάμας -7,5- εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες (24.9.2025) το απόγευμα, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 46χρονος ημεδαπός, γιατί σε έλεγχο κατά την είσοδο του στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -9,5- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.