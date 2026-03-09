Γκάλοπ Action24: O πόλεμος αλλάζει τα δεδομένα – Κέρδη 2,5% για τη ΝΔ, καθαρά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Ενισχυμένη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Το newsletter του iEidiseis καθημερινά στο inbox σου. Κάνε εγγραφή εδώ

Μετά την κήρυξη πολέμου στο Ιράν αναδεικνύονται στοιχεία ενός νέου πολιτικού σκηνικού.

Ειδικότερα, άνοδο 2,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου από τον Ιανουάριο και από το 30,2% εμφανίζεται πια στο 32,7%.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13,2% από το 13,4% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 9,6% (10,4%), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,2% ( 10,1%) , το ΚΚΕ με 7,8% ( 8,2%), η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4,9% (4,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% (4,2%), το ΜΕΡΑ 25 με 2,9% (2,4%) , η ΝΙΚΗ με 1,9% (2,1%), οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με 1,7% ( 1.5%) , οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 1,5% (1,1%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1% (1,2%), ενώ το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ βρίσκεται στο 8,8% (11,1%).

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ 32,7%

ΣΥΡΙΖΑ 4,7%

ΠΑΣΟΚ 13,2%

ΚΚΕ 7,8%

Ελληνική Λύση 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας 9,6%

Νίκη 1,9%

ΜέΡΑ25 2,9%

Νέα Αριστερά 1%

Φωνή Λογικής 4,9%

Σπαρτιάτες 1,5%

Δημοκράτες 1,7%

Άλλο 8,8%

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι: Ν.Δ 26,6%, ΠΑΣΟΚ 10,7%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7,8%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,5%, Κ.Κ.Ε 6,4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4%, ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, ΜΕΡΑ 25 2,4%, ΝΙΚΗ 1,6%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1,4%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1,3%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,8%, με το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ στο 7,2% και τους Αναποφάσιστους στο 18,6%. Σημειώνεται, ότι από την απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις βρίσκουμε το λευκό/άκυρο/αποχή στο 4,1% και τους αναποφάσιστους στο 17,8%. Το σύνολο δηλαδή της «γκρίζας ζώνης» είναι 21,9% από 24,4% τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 26,6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

ΠΑΣΟΚ 10,7%

ΚΚΕ 6,4%

Ελληνική Λύση 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας 7,8%

Νίκη 1,6%

ΜέΡΑ25 2,4%

Νέα Αριστερά 0,8%

Φωνή Λογικής 4%

Σπαρτιάτες 1,3%

Δημοκράτες 1,4%

Άλλο 7,2%

Αναποφάσιστοι 18,6%

Τι λένε οι πολίτες για τα υπό ίδρυση κόμματα

Το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα εμφανίζει μείωση κατά 2,3% στη δυνητική ψήφο (πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν). Εμφανίζεται στο 14,8% (7% πολύ και 7,8% αρκετά), ενώ τον Ιανουάριο βρισκόταν στο 17,1% (7,2% πολύ και 9,9% αρκετά) και στο 18,7% τον Δεκέμβριο (9% και 9,7% αντίστοιχα).

Το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει σημαντική πτώση της τάξης του 8% στη δυνητική ψήφο. Εμφανίζεται στο 21,3% (9,2% πολύ και 12,1% αρκετά), ενώ τον Ιανουάριο βρισκόταν στο 29,3% (16,1% πολύ και 13,2% αρκετά). Έχει σημασία ότι η μεγάλη πτώση σημειώνεται σ’ αυτούς που δήλωναν πολύ πιθανό να το ψηφίσουν. Υπάρχει 6,9% πτώση από το 8% που είναι η συνολική πτώση στο άθροισμα της δυνητικής ψήφου.

Το «κόμμα Σαμαρά» παρουσιάζει ουσιαστικά μια σταθερότητα με συνολική δυνητική ψήφο 10% (3% πολύ και 7% αρκετά). Τον Ιανουάριο ήταν στο 10,4% (3,8% πολύ και 6,6% αρκετά), ενώ τον Δεκέμβριο στο 10,5% (3,6% πολύ και 6,9% αρκετά).

«Ναι» στην αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 που αποφάσισε η Κυβέρνηση, με το 22,7% να έχει αντίθετη άποψη.

Ταυτόχρονα, το 71,9% συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Κυβέρνηση, μιας και θωρακίζουν τη χώρα.

Το 56,4% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικές (27,4% πολύ, 29% αρκετά) τις ενεργειακές συμφωνίες με τις Η.Π.Α για τις εξορύξεις και τον κάθετο διάδρομο, για τη γεωστρατηγική σταθερότητα, την ενίσχυση της ανάπτυξης και του ενεργειακού ρόλου της χώρας. Το 35,2% τις θεωρεί λίγο και καθόλου σημαντικές (λίγο 16,1%, καθόλου 19,1%).

Σταθερότητα εν μέσω γεωστρατηγικών αναταράξεων

Το 73,5% πιστεύει ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα, ενώ το 19,5% έχει αντίθετη άποψη.

Το εύρημα αυτό επιδρά καταλυτικά στις πολιτικές διεργασίες και τις απόψεις που κερδίζουν σημαντικό έδαφος.

Στο ερώτημα αν θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ή για να εκφραστεί διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση, για πρώτη φορά η σταθερότητα εμφανίζεται ως πλειοψηφική τάση με 55,1%, ενώ η διαμαρτυρία μειώνεται και βρίσκεται στο 34,1%.

Αυτό με τη σειρά του δυναμώνει την άποψη υπέρ της εκλογής αυτοδύναμης Κυβέρνησης που φτάνει το 45,4%, με την άποψη υπέρ Κυβερνήσεων συνεργασίας να μειώνεται και να βρίσκεται στο 46,4%, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μειοψηφική.

Τα προβλήματα της χώρας και οι διεθνείς αναταράξεις

Η ακρίβεια / πληθωρισμός βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση, με τα θέματα της Οικονομίας / Ανάπτυξης να ακολουθούν με 35,1%. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης / κράτος δικαίου με 16,7%, ο Πόλεμος στο Ιράν που εμφανίζεται στο 14,8%, τα Εθνικά θέματα / Ελληνοτουρκικά 12,9%, οι τιμές / κόστος ενέργειας 11,7%, η διαφθορά 11,4%, ενώ στην 8η πια θέση η κατάσταση στο ΕΣΥ με 10,4% σε συνεχή σταδιακή υποχώρηση κ.λπ.

Το 85,4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά (52% πολύ, 33,4% αρκετά) από τα διεθνή γεγονότα, τις γεωστρατηγικές αναταράξεις και το πόλεμο στο Ιράν, όσον αφορά τις παρενέργειες και τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή και τη χώρα μας. Το 13,7% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο ή καθόλου (9,6% λίγο, 4,1% καθόλου).

Παράσταση νίκης, καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και τρίτη θητεία

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Κ. Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 2,4% στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός και επιλέγεται από το 31,4% από 29% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν με μικρή πτώση η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6% (8,8%), ο Κ. Βελόπουλος με 6,3% (6,5%), ο Ν. Ανδρουλάκης με 5,8% (6,1%) κ.λπ. Ο κανένας επιλέγεται από το 29,5% και ο Άλλος από το 7,8%.

Η Ν.Δ ενισχύεται σημαντικά στην παράσταση νίκης, με το 61,1% να πιστεύει, ανεξάρτητα από τις κομματικές προτιμήσεις, ότι θα κερδίσει τις επόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Τον Ιανουάριο αυτό το ποσοστό ήταν 53,9%.

Ταυτόχρονα ενισχύεται η άποψη της εξασφάλισης της τρίτης θητείας από τον Κ. Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύει πολύ και αρκετά το 56,6% (26,9% πολύ, 29,7% αρκετά). Λίγο και καθόλου πιθανό θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο το 39,3% (20,9% λίγο, 18,4% καθόλου).

Η ταυτότητα της έρευνας του Action 24:

Ολόκληρη η δημοσκόπηση σε μορφή PDF ►ΕΔΩ◄

Πηγή: ieidiseis.gr