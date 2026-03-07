«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται

Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τομέα, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στην Ξάνθη σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση – γιατί για κρίση πρόκειται- θα ανακυκλώνεται».

O κ. Καραμανλής μίλησε για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σημείωσαν ραγδαία όξυνση το 2025, αναφερόμενος στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους-ειδικά τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή- τις διακυμάνσεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών, την υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση από τις «εσπευσμένες και πρόχειρες αποφάσεις» της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, την «έντονη ανασφάλεια και κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισμού σε βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων από τις προβλέψεις της συμφωνίας ΕΕ- MERCOSUR».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο και για απώλειες των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

«Να σημειώσω ότι εδώ στην Ξάνθη επλήγη το μεγαλύτερο ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου. Να προσθέσουμε στα προβλήματα που πιέζουν τον αγροτικό κόσμο τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Και μάλιστα σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών τόνισε απαντώντας σε όσους μιλούσαν για «επαναστάτες χωρίς αιτία»:

«Να συνομολογήσουμε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο «δρώμενο» από επαναστάτες χωρίς αιτία. Είναι φυσική συνέπεια χρόνιων παραγωγικών δυσλειτουργιών και δομικών αδυναμιών που οι κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε υπό πίεση διαπραγματεύσεις, σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων και παροχές προσωρινών διευκολύνσεων η κρίση – γιατί για κρίση πρόκειται- θα ανακυκλώνεται».

Όπως τόνισε, «στην Περιφέρεια χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Ισχυρή Ελλάδα δεν είναι δυνατό να υπάρξει χωρίς παραγωγικά ακμαία, οικονομικά εύρωστη και σφύζουσα από ζωή Περιφέρεια», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του.

Η γήρανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας και η ελληνική περιφέρεια είναι η γήρανση και η μη βιώσιμη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Είναι η αποστασιοποίηση των νέων ανθρώπων από το αγροτικό επάγγελμα. Η αποξένωσή τους από δραστηριότητες σχετικές με τον πρωτογενή τομέα. Η τάση φυγής τους από την γη και τον τόπο τους», είπε και επισήμανε τον κίνδυνο πως «αν αφήσουμε αυτή την τάση να εξελιχθεί, χωρίς έγκαιρες και εύστοχες παρεμβάσεις, θα οδηγηθούμε αργά η γρήγορα στη εγκατάλειψη της Περιφέρειας, στην ερημοποίηση της υπαίθρου».

«Μια τέτοια εξέλιξη συνιστά μείζονα εθνική απειλή και οφείλουμε να δράσουμε τώρα», δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

Υπογράμμισε ότι «τώρα, χωρίς άλλες αναβολές είναι η ώρα για ανασύνταξη και τολμηρές δράσεις» και ανέφερε: «Το μέλλον του πρωτογενούς τομέα θα καθορίσει την προοπτική της ελληνικής περιφέρειας, την αναπτυξιακή δυναμική ολόκληρης της χώρας. Σε πνεύμα συνεννόησης, με διάθεση συναίνεσης, με αίσθημα εθνικής ευθύνης οφείλουμε να εκπονήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα συνολικό σχέδιο άμεσης ανασύνταξης, σταθερής ανάταξης και βιώσιμης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα».

