Γκέρντα Καζάκου: Όταν η Ψυχολογία Συναντά τον Μαγικό Ρεαλισμό για την Κοινωνική Προσφορά (video)

Η Γκέρντα Καζάκου , Κοινωνική Ψυχολόγος και Εικαστικός, καλεσμένη στην

εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησε για την αναδρομική

έκθεση ζωγραφικής της με τίτλο ”Η ΤΕΧΝΗ ΒΟΗΘΑΕΙ”, που παρουσιάζει στο

Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Κορώνη. Μια έκθεση που δεν είναι απλώς μια

καλλιτεχνική αναδρομή, αλλά μια πράξη αλληλεγγύης, καθώς όλα τα έσοδα από τις

πωλήσεις διατίθενται για την ενίσχυση φτωχών οικογενειών και φιλανθρωπικών

δράσεων.