ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα – Η απάντηση της εταιρείας

Εξηγήσεις για τον λόγο τον οποίο κλείνουν 204 καταστήματα ανά την επικράτεια δίνουν με ανακοίνωση τους τα ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα, τα ΕΛΤΑ στην σχετική ανακοίνωση τους για τα καταστήματα που κλείνουν αναφέρουν ότι: «Η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων».

