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Γυναικείο ποδόσφαιρο: Στον 2ο όμιλο της Β κατηγορίας ο Εθνικός Καλαμάτας

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Από την ΕΠΟ ανακοινώνονται οι όμιλοι των Πρωταθλημάτων Γυναικών Α και Β Κατηγορίας 2022-2023, η έναρξη των οποίων προσδιορίστηκε για τις 19-20 Νοεμβρίου. Ο εκπρόσωπος της Μεσσηνίας, Εθνικός Καλαμάτας τοποθετείται στον 2ο όμιλο της Β κατηγορίας.

Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών, τα γυναικεία πρωταθλήματα Α’ και Β’ Κατηγορίας θα ξεκινήσουν στις 19-20 Νοεμβρίου.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
ΑΒΑΝΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΚ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ 2004 ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΛ 1964 ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΟΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΓΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΣ Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΕΑ ΑΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΡΟΔΟΠΗ 87 ΘΡΑΚΗΣ
ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΠΟ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΦΕΙΔΩΝ ΑΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΝΟΤΟΥ ΠΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΠΦΩ ΑΠΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΝΙΑ ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΙΛΙΣΣΙΩΝ ΑΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ ΕΠΣΔΑ
ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΟ ΑΘΗΝΩΝ
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