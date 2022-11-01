Γυναικείο ποδόσφαιρο: Στον 2ο όμιλο της Β κατηγορίας ο Εθνικός Καλαμάτας

Από την ΕΠΟ ανακοινώνονται οι όμιλοι των Πρωταθλημάτων Γυναικών Α και Β Κατηγορίας 2022-2023, η έναρξη των οποίων προσδιορίστηκε για τις 19-20 Νοεμβρίου. Ο εκπρόσωπος της Μεσσηνίας, Εθνικός Καλαμάτας τοποθετείται στον 2ο όμιλο της Β κατηγορίας.
Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών, τα γυναικεία πρωταθλήματα Α’ και Β’ Κατηγορίας θα ξεκινήσουν στις 19-20 Νοεμβρίου.
|Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|1ος ΟΜΙΛΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΕΠΣ
|ΑΒΑΝΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΑΚ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ 2004 ΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΑΟ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΠΟ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΛ 1964
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΑΟΚ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|2ος ΟΜΙΛΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΕΠΣ
|ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΓΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ
|Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΣ
|Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΟΦΗ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΡΕΑ ΑΟ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|1ος ΟΜΙΛΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΕΠΣ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΟ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΒΕΡΟΙΑ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΟ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΕ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΡΟΔΟΠΗ 87
|ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|2ος ΟΜΙΛΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΕΠΣ
|ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΠΟ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΚ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΦΕΙΔΩΝ ΑΟ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|3ος ΟΜΙΛΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΕΠΣ
|ΑΕΚ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΝΟΤΟΥ ΠΟΙ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018
|Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΟ
|ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΣΑΠΦΩ ΑΠΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΧΑΝΙΑ ΑΟ
|ΧΑΝΙΩΝ
|4ος ΟΜΙΛΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΕΠΣ
|ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΡΙΛΙΣΣΙΩΝ ΑΟ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΟ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ
|ΕΠΣΔΑ
|ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΟ
|ΑΘΗΝΩΝ