Τουρνουά τένις για μικρούς αθλητές στην Καλαμάτα

Ένα ξεχωριστό αθλητικό διήμερο αφιερωμένο στα παιδιά διοργανώνουν ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμάτας και ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Μεσσήνης, προσκαλώντας μικρούς αθλητές και φίλους του τένις σε ένα μοναδικό τουρνουά. Πρόκειται για ένα διήμερο γεμάτο παιχνίδι, ενθουσιασμό και αγάπη για το άθλημα, με στόχο την ενίσχυση της αθλητικής παιδείας και της ευγενούς άμιλλας.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Καλαμάτας, στον Κορδία, φιλοδοξώντας να προσφέρει χαρά, αγωνιστική εμπειρία και όμορφες στιγμές σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρία αγωνιστικά επίπεδα, σύμφωνα με το αναπτυξιακό σύστημα του τένις:

  • Κόκκινο

  • Πορτοκαλί

  • Πράσινο

