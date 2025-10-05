Ρεκόρ συμμετοχών και συγκίνηση στο Kalamata Tennis Open 2025 «Γεώργιος Μακρής»– 314 συμμετοχές, 292 αναμετρήσεις, χιλιάδες στιγμές συγκίνησης (pic’s)

Με 314 συμμετοχές από όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο, και 292 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το τουρνουά τένις που διοργάνωσε ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμάτας, στη μνήμη του αείμνηστου προέδρου του, Γιώργου Μακρή.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι απονομές, αμέσως μετά τον τελικό, παρουσία πλήθους κόσμου που τίμησε με την παρουσία του τη διοργάνωση και τη μνήμη του Γιώργου Μακρή.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την απόφασή τους να θεσμοθετήσουν το Kalamata Tennis Open 2025 «Γεώργιος Μακρής», καθιερώνοντάς το ως ετήσιο αθλητικό θεσμό για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ίδια εποχή του χρόνου, με κοινή δέσμευση όλων η προώθηση και διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης στη Μεσσηνία να συνεχιστεί με την ίδια αγάπη και αφοσίωση.

ΝΙΚΗΤΕΣ KALAMATA TENNIS OPEN 2025 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ»



Μasters Ανδρών (21 συμμετοχές)

Ludwikiewicz Adrian – Καλογερόπουλος Παναγιώτης 60 62

1 η Κατηγορία Α/Γ (60 συμμετοχές)

Λαχανάς Παναγιώτης – Δουκουμόπουλος Δημήτρης 62 63

Λεβεντοπούλου Αθανασία – Πυλιώτη Ευγενία 46 60 10-4

Διπλά Α/Γ– Μικτά 1 η Κατηγορία (44 ζευγάρια)

​Ludwikiewicz/Χριστόπουλος – Καλογερόπουλος/Σταυριανέας 62 62

Μιχαλόπουλος Γ/Μιχαλοπούλου Β – Κόρδας/Μπάμπη 63 63

Κορκανά/Σοφρωνά – Μιχαηλίδου/Σταύρου 63 62

Ανδρών 50+ (10 συμμετοχές)

Arlotta Fabricio – Στάθης Χρήσιμος w.o.

2 η Κατηγορία Α/Γ (73 συμμετοχές)

Δρίτσας Δημήτρης – Μυστριώτης Δημ. 62 76(5)

Τραϊφόρου Κωνσταντίνα – Τσουρδίνη Γεωργία 63 61

SILVER CHAMPIONSHIPS A/Γ (54 συμμετοχές)

Λεβεντόπουλος Νίκος – Μιχαλόπουλος Γιώργος 75 63

Χαρά Καϊκα – Βεργίτση Κατερίνα 16 62 10-5

ΑΡΧΑΡΙΩΝ Α/Γ (26 συμμετοχές)

Βασίλης Τρωίζος – Παρασκευάς Παντελές 62 64

Σερδάρη Σοφία – Καϊκα Χαρά 63 63

ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΜΙΚΤΑ 2 η Κατηγορία (27 ζευγάρια)

Γιαννακόπουλος/Μπότης – Παπουτσής/Ντάσης 75 64

Βλαχονικολός/Θάνου – Δημόπουλος/Κόγια w.o.