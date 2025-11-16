H νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και η ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στο επίκεντρο της συνάντησης της Δ. Αυγερινοπούλου με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η περαιτέρω θωράκιση της ασφάλειας στον νομό και η ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., απασχόλησε την πρόσφατη συνάντηση της Βουλευτού Ηλείας, Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας, Ταξίαρχο Γιώργο Σωτηρόπουλο. Αρχικά, έγινε αναλυτική συζήτηση για τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης με έδρα το Α.Τ. Πηνειού, μια περιοχή που αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις, ιδίως σε επίπεδο παραβατικότητας, με τη Βουλευτή να τονίζει τη σημασία στοχευμένων παρεμβάσεων που θα στηρίζουν την τοπική κοινωνία χωρίς να στιγματίζουν το σύνολο των κατοίκων.

Το τελευταίο διάστημα, η Βουλευτής Ηλείας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει προσωπικά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην Ηλεία, καταθέτοντάς του αναλυτικά τις ανησυχίες των πολιτών και τα δεδομένα που αποτυπώνουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις της περιοχής. Με επιστολή της, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά και με τις συνεχείς παρεμβάσεις της, είχε ζητήσει να υπάρξει μέριμνα αντίστοιχη με εκείνη που σχεδιαζόταν για άλλες περιοχές της χώρας, ώστε η Ηλεία να μη μείνει πίσω στον αγώνα για την προστασία της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.

Η κα Αυγερινοπούλου , κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Σωτηρόπουλο, υπογράμμισε τη σημασία της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ίδρυση της νέας Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης. Όπως ανέφερε, «αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της ασφάλειας και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας στον Δήμο Πηνειού και σε ολόκληρη την Ηλεία. Η λειτουργία της Ομάδας, στο πλαίσιο του νέου εθνικού σχεδίου για οικισμούς με αυξημένες προκλήσεις, ανταποκρίνεται στο διαρκές αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου για πιο στοχευμένη, παρούσα και αποτελεσματική αστυνόμευση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΛ.ΑΣ αφορούν μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας στο πλαίσιο του νέου εθνικού σχεδίου αστυνόμευσης των “οικισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας” και όχι το σύνολο των κατοίκων των συγκεκριμένων οικισμών. Αντιθέτως, πολλές οικογένειες και τοπικοί φορείς μέσα σε αυτές τις κοινότητες επιζητούν και οι ίδιοι ηρεμία, ασφάλεια και ομαλή καθημερινότητα, στηρίζοντας προσπάθειες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε επίσης το ζήτημα της περαιτέρω στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού, αλλά και η άμεση ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, με νέο προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο της.