Η 10ετια που εκτόξευσε τις τιμές στα ακίνητα

Συνεχίζεται η τρελή κούρσα στα ακίνητα με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων.
Η οικοδομή βρίσκεται σε άνοδο, όμως οι νέες κατοικίες είναι πολύ λίγες για να καλύψουν τη ζήτηση, εκτοξεύοντας τις τιμές κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.
Τα ακίνητα σε Ευρώπη και Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία ερευνών Global Property Guide, η Ελλάδα φιγουράρει στην πέμπτη θέση διεθνώς, καθώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας (2015-2025), οι τιμές έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο κατά 77%.
Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Πορτογαλία με άνοδο κατά 226%, κάτι που εξηγεί και την ένταση της στεγαστικής κρίσης που έχει πλήξει και την εν λόγω χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ακολουθεί η Ολλανδία με άνοδο των τιμών κατά 121% την τελευταία δεκαετία, ενώ στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι ΗΠΑ με αύξηση κατά 92%.
