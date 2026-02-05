Η 10ετια που εκτόξευσε τις τιμές στα ακίνητα

Συνεχίζεται η τρελή κούρσα στα ακίνητα με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων.

Η οικοδομή βρίσκεται σε άνοδο, όμως οι νέες κατοικίες είναι πολύ λίγες για να καλύψουν τη ζήτηση, εκτοξεύοντας τις τιμές κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Τα ακίνητα σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία ερευνών Global Property Guide, η Ελλάδα φιγουράρει στην πέμπτη θέση διεθνώς, καθώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας (2015-2025), οι τιμές έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο κατά 77%.