Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
5
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η 10ετια που εκτόξευσε τις τιμές στα ακίνητα

Share

Συνεχίζεται η τρελή κούρσα στα ακίνητα με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων.

Η οικοδομή βρίσκεται σε άνοδο, όμως οι νέες κατοικίες είναι πολύ λίγες για να καλύψουν τη ζήτηση, εκτοξεύοντας τις τιμές κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Τα ακίνητα σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία ερευνών Global Property Guide, η Ελλάδα φιγουράρει στην πέμπτη θέση διεθνώς, καθώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας (2015-2025), οι τιμές έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο κατά 77%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode