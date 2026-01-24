«Σαφάρι» στην Πάτρα για δωμάτια στο Καρναβάλι: Ποιες είναι οι ακριβές, οι οικονομικές και οι εναλλακτικές περιοχές [λίστα]

Σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται η Πάτρα, αρκετές εβδομάδες πριν από την κορύφωση των εκδηλώσεων, με το αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις κρατήσεις.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις φτάνουν το 75% την ημέρα της τελετής έναρξης, ενώ για το Σαββατοκύριακο των παρελάσεων, σχεδόν έναν μήνα πριν, τα ποσοστά αγγίζουν ήδη το 85%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων.

Υψηλό κόστος και περιορισμένη διαθεσιμότητα στο κέντρο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που καταγράφονται σε έρευνα του E- Real Estates, το κόστος διαμονής για το τριήμερο της κορύφωσης (άφιξη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου – αναχώρηση Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου) στο κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται:

από 676 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου στην περιοχή του Δασυλλίου,

έως και 2.292 ευρώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Κοραή, με δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι ατόμων.

Την ίδια στιγμή, στη γνωστή πλατφόρμα Airbnb, διαθέσιμες στο ευρύτερο κέντρο της πόλης – από την Αγία Σοφία έως το Σκαγιοπούλειο – εμφανίζονται μόλις 45 κατοικίες, ενώ από την Έξω Αγυιά έως και την Περιβόλα καταγράφονται μόλις 64 διαθέσιμα ακίνητα. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των επισκεπτών έχει ήδη οργανώσει έγκαιρα τη συμμετοχή της στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Καταγραφή διαθέσιμων ακινήτων στο κέντρο της Πάτρας

Η περιορισμένη προσφορά αποτυπώνεται και στις ενδεικτικές τιμές ακινήτων που παραμένουν διαθέσιμα στο κέντρο της Πάτρας:

Στην οδό Σατωβριάνδου κατοικία με 2 υπνοδωμάτια μισθώνεται έναντι 1.521 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις.

Στη συμβολή Αγίου Ανδρέου και Φιλοποίμενος κατοικία 2 υπνοδωματίων φτάνει τα 2.019 ευρώ.

Στην οδό Πατρέως κατοικία ενός υπνοδωματίου διατίθεται στα 1.048 ευρώ.

Στη Γεροκωστοπούλου κατοικία ενός υπνοδωματίου με τζακούζι και θέα σε ολόκληρο το λιμάνι αγγίζει τα 1.763 ευρώ.

Και πάλι στη Σατωβριάνδου κατοικία με 2 υπνοδωμάτια μισθώνεται στα 1.957 ευρώ.

Πλησίον των ΚΤΕΛ κατοικία 2 υπνοδωματίων διατίθεται στα 1.521 ευρώ για το ίδιο διάστημα.

