Η 124 ΠΒΕ Τρίπολης τίμησε την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

Με Δοξολογία που έγινε χθες στο αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης Τρίπολης, γιόρτασε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Προστάτη του όπλου, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.