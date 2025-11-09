Η 124 ΠΒΕ Τρίπολης τίμησε την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

Share Με Δοξολογία που έγινε χθες στο αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης Τρίπολης, γιόρτασε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Προστάτη του όπλου, Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 9 Νοεμβρίου 2025 3:03 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Γιατί όσο μεγαλώνουμε τόσο λιγότερο μιλάμε στο τηλέφωνο; 09.11.2025 Από τους Boomer μέχρι την Gen Z: Πώς σκέφτεται τα χρήματα η κάθε γενιά 09.11.2025 Με λαμπρότητα και κατάνυξη ο εορτασμός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Λαγκάδια 08.11.2025 Array