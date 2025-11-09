Γιατί όσο μεγαλώνουμε τόσο λιγότερο μιλάμε στο τηλέφωνο;

Καθώς μεγαλώνουμε, η αντίληψή μας για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να αλλάζει και ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους γύρω μας. Ένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα στη σύγχρονη εποχή είναι ότι πολλοί από εμάς αρχίζουμε να αποφεύγουμε να μιλάμε πολύ στο τηλέφωνο, ειδικά όταν δεν είναι ανάγκη. Αλλά τι μπορεί να υποδηλώνει αυτή η τάση για την ψυχική και συναισθηματική μας κατάσταση; Τι βρίσκεται πραγματικά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά;

Προτιμάτε την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο

Η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι κάτι που συνήθως εκτιμούμε περισσότερο με την πάροδο των χρόνων. Όσο μεγαλώνουμε, οι αμοιβαίες και ουσιαστικές συνομιλίες προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και οι προσωπικές στιγμές με φίλους και οικογένεια γίνονται πιο πολύτιμες.

Θέτουμε σαφή όρια στην επικοινωνία μας με τους άλλους

Όταν μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε να βάζουμε όρια στις διάφορες πτυχές της ζωής μας, και το τηλέφωνο δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Public Health, η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι το κλειδί για την επίτευξη ισορροπίας στον τρόπο που επικοινωνούμε σήμερα και στη σχέση μας με το κινητό μας. Ένας λόγος που αποφεύγουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε συνεχώς διαθέσιμοι. Η επίγνωση του χρόνου μας και η ανάγκη για προσωπικό χώρο είναι σημαντικά στοιχεία για την ψυχική μας ευημερία.