Η 4η Νοεμβρίου ημερομηνία-ορόσημο για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Ο Νοέμβριος προβλέπεται κρίσιμος μήνας για την κυβέρνηση και τον αγροτικό κόσμο. Μετά το σχέδιο πέντε πυλώνων για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, έρχεται η ημερομηνία-ορόσημο για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

Για το 2026 σχεδιάζεται η τοποθέτηση «τσιπ» στα ζώα, ώστε να καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός που διαθέτει κάθε κτηνοτρόφος

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η κυβέρνηση καταθέτει στην Κομισιόν την πρότασή της, το λεγόμενο Action Plan 2, για ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις. Η έγκριση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανοίξει τον δρόμο για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να δηλώνει ότι μέσα στον Νοέμβριο «θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 950 εκατ. ευρώ».

