Η αγκινάρα πρωταγωνίστρια στη Μικρομάνη (video)

Στη Μικρομάνη να μεταφερθούμε, όπου χθες έγινε με επιτυχία η καθιερωμένη γιορτή της αγκινάρας. Οι γυναίκες της τοπικής κοινότητας μαγείρεψαν 8 χιλιάδες αγκινάρες σε διάφορες παραλλαγές τιμώντας το προϊόν, στο πλαίσιο ενός θεσμού εξωστρέφειας.