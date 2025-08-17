Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
17
Αύγουστος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

Η αγκινάρα πρωταγωνίστρια στη Μικρομάνη (video)

Share

Στη Μικρομάνη να μεταφερθούμε, όπου χθες έγινε με επιτυχία η καθιερωμένη γιορτή της αγκινάρας.

Οι γυναίκες της τοπικής κοινότητας μαγείρεψαν 8 χιλιάδες αγκινάρες σε διάφορες παραλλαγές τιμώντας το προϊόν, στο πλαίσιο ενός θεσμού εξωστρέφειας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ