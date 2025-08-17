Σήμανση και ισχυρές συστάσεις αποφυγής κολύμβησης στην παραλία «Κρητικά» μετά τον εντοπισμό νάρκης (pic & video)

Παραμένει και σήμερα η σήμανση στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πυρομαχικό υλικό στη θαλάσσια περιοχή της Μεθώνης. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το βράδυ της χθεσινής ημέρας ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πύλου για τον εντοπισμό ενός αντικειμένου που φέρεται να είναι νάρκη, σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου ενάμιση μέτρου, στην παραλία “Κρητικά” Μεθώνης Μεσσηνίας.

Από το Λιμεναρχείο Πύλου ελήφθησαν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, με την οριοθέτηση του σημείου και την τοποθέτηση σήμανσης για την απαγόρευση κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε η νάρκη, ενώ παράλληλα υπήρξε ενημέρωση προς την αρμόδια Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Χαρακτηριστικά, ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας χθες στην τηλεόραση BEST., υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης των αρχών και της τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής.