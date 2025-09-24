Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

«Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. σήμερα, Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε κυβερνητική πηγή για το πολυσυζητημένο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το οποίο καταλήγει σε ναυάγιο, αφού η τουρκική πλευρά επέλεξε να αναβάλει τη συνάντηση με αφορμή τη συνάντηση αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωνε ο Τραμπ, σχεδόν την ίδια ώρα.

Μία συνάντηση στην οποία ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθόταν εκ δεξιών του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στην κεφαλή του τραπεζιού. Ενώ ετοιμάζεται και για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.

