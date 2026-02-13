Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα δέχεται απειλές και ύβρεις -Έκανε μήνυση, τι υποστηρίζει

Διαδικτυακές επιθέσεις, προσβολές και απειλές για τη ζωή της δέχεται η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, η οποία κατέθεσε σήμερα μήνυση μαζί με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη.

Όπως αναφέρει στο iefimerida.gr η κυρία Φραγκάκη, οι επιθέσεις εναντίον της πελάτισσάς της δεν είναι μόνο online, καθώς έχουν φτάσει και έξω από το σπίτι της.

«Καταθέσαμε έγκληση για τις διαδικτυακές προσβολές που έχει δεχτεί η Αμαλία στα social media. Σε συνδυασμό με τις απειλές και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, αναμένουμε και την άρση απορρήτου για να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από τα ψεύτικα προφίλ. Το ίντερνετ δεν είναι άβατο. Αναμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες τόσο για τις απειλές όσο και για την οργανωμένη στοχοποίηση της Αμαλίας», εξηγεί η κυρία Φραγκάκη.

«Θέλω να μάθω ποιοι με απειλούν και κρύβονται πίσω από ανώνυμα προφίλ»

Από την πλευρά της, η Αμαλία Τομαρά τονίζει ότι μετά τη δολοφονία του θείου της η ζωή της έχει γίνει μια πραγματική κόλαση. «Δέχομαι από πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ ύβρεις και έχω καταθέσει μήνυση με στόχο να βρεθούν ποιοι κύριοι βρίσκονται πίσω απ’ αυτά. Θα προβώ σε όλα τα νόμιμα μέσα ώστε να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι επιθέσεις», λέει φανερά φορτισμένη.

Στη μήνυσή της, η ανιψιά του επιχειρηματία στη Φοινικούντα, που έπεσε νεκρός μετά από επίθεση στις 5-10-2025, σημειώνει ότι από τη στιγμή της δολοφονίας και μετά, τόσο αυτή όσο και η οικογένειά της βιώνουν όχι μόνο τον ανείπωτο ψυχικό πόνο της απώλειας ενός αγαπημένου ανθρώπου, αλλά και μια συνεχή, απρόκλητη και αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση, ιδίως μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ιδίως κατόπιν αναρτήσεων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν την ανωτέρω ποινική υπόθεση, παρατηρείται μια ανεξέλεγκτη και μαζική διασπορά σχολίων από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι, κρυπτόμενοι συχνά πίσω από την ανωνυμία ή τη χρήση ψευδωνύμων, προβαίνουν σε αναρτήσεις με περιεχόμενο άκρως προσβλητικό, συκοφαντικό και ψευδές σε βάρος μου», λέει.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου…»

Και συνεχίζει: «Συγκεκριμένα, αποδίδονται σε εμένα δημόσια και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο ισχυρισμοί περί δήθεν οικονομικών κινήτρων, περί δήθεν χρηματισμού, περί δήθεν επιδίωξης προσωπικού οφέλους από την υπόθεση, καθώς και υπαινιγμοί ότι δήθεν γνωρίζω ή αποκρύπτω στοιχεία που σχετίζονται με την ανθρωποκτονία του θείου μου. Διατυπώνονται αναφορές και σχόλια τα οποία με εμφανίζουν ως άτομο ηθικά απαξιωμένο, άπληστο και ανάλγητο, αποδίδοντάς μου συμπεριφορές και προθέσεις που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Οι ανωτέρω επιθέσεις πλέον εκφεύγουν των ορίων της δημόσιας κριτικής, δεδομένου ότι έχουν αποκτήσει χαρακτήρα προσωπικής στοχοποίησης σε βάρος μου, με αποτέλεσμα ακόμα και να μου επιτεθούν άγνωστα τρίτα άτομα έξω από την οικία μου, γεγονός που έχω καταγγείλει στις αστυνομικές και διωκτικές Αρχές».

Ζητείται άρση ηλεκτρονικού απορρήτου

Η ίδια δηλώνει ότι αισθάνεται διαρκώς εκτεθειμένη, προσβεβλημένη και ηθικά διασυρμένη από τη σύνδεση του ονόματός της, που επιχειρούν μερικοί, με εγκληματικές πράξεις, οικονομικές συναλλαγές ή ανήθικες συμπεριφορές, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

«Έχω δεχτεί επιθέσεις και φοβάμαι για τη ζωή μου. Δέχομαι απειλές και έντονη στοχοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα από συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μου δεν μου έχει παρασχεθεί ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία» καταλήγει η μήνυση, με την οποία ζητείται η άρση ηλεκτρονικού απορρήτου από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για τα ανώνυμα προφίλ.

