Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κλέβονται πιο δύσκολα – Ο λόγος που οι σπείρες τα αποφεύγουν

Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να κοιμούνται λίγο πιο ήσυχοι από τους υπόλοιπους, καθώς για διάφορους λόγους οι σπείρες κλεφτών τα αποφεύγουν.

Παρά την έξαρση στις κλοπές αυτοκινήτων, στην πράξη αποδεικνύεται ότι το καλύτερο «αντικλεπτικό» σύστημα είναι το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς για λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω, τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικό κινητήρα δεν αποτελούν προτεραιότητα των κλεφτών.

Σύμφωνα με δεδομένα από τη Γαλλία για το 2025, το 54% των κλεμμένων αυτοκινήτων ήταν αμιγώς βενζινοκίνητα ή ντίζελ, το 36% ήταν υβριδικά, ενώ μόλις το 3% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

