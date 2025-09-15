Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες

Δεν έχει αρχίσει να συμβαίνει ακόμα, αλλά η τάση φαίνεται ασταμάτητη: η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε.

Μέχρι το 2050, πολλές χώρες του κόσμου θα έχουν τόσο χαμηλά ποσοστά γονιμότητας που δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσουν το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Αντί, η ανθρωπότητα να σκαρφαλώσει μέχρι το 2084, όπως προβλέπει σήμερα ο ΟΗΕ στα 10,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, μπορεί να σταματήσει να αυξάνεται τη δεκαετία του 2050 και να μην ξεπεράσει ποτέ τα 9 δισεκατομμύρια.

Σε εκείνο το σημείο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας.

Τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται εδώ και αιώνες. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και απροσδόκητο είναι ότι η μείωση της γονιμότητας επιταχύνεται. Ο ρυθμός της παγκόσμιας μείωσης διπλασιάστηκε μεταξύ της δεκαετίας του 2000 και του 2010 και έχει διπλασιαστεί ξανά αυτή τη δεκαετία, μειώνοντας, κατά μέσο όρο, σχεδόν 2% ετησίως.

Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται

Σε πολλά μέρη, το ποσοστό γονιμότητας μειώνεται πολύ πιο γρήγορα. Επίπεδα που κάποτε θα ήταν αδιανόητα χαμηλά γίνονται πλέον ρουτίνα. Η Νότια Κορέα έχει δείκτη γονιμότητας κάτω του ενός εδώ και επτά χρόνια. Αν αυτό συνεχιστεί, ο πληθυσμός της θα μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ σε μια μόνο γενιά.

Ο ΟΗΕ είχε προβλέψει ότι οι γυναίκες της Ταϊλάνδης θα καταγράψουν δείκτη γονιμότητας 1,2 το 2024. Ο πραγματικός αριθμός ήταν μόλις 1. Στην Κολομβία, αναμενόταν συνολικός δείκτης γονιμότητας 1,63 και η πιθανότητα να πέσει κάτω από 1,4 ήταν μόλις 2,5%. Ωστόσο, η εθνική στατιστική υπηρεσία εκτιμά ότι η Κολομβία έχει ήδη πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, με 1,2 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2023.

