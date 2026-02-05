Η απάντηση της Τασούλας Φοίφα στα επικριτικά σχόλια για το σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού (video)

Την δική της απάντηση στους επικριτές του σποτ για το 13ου Καλαματιανό καρναβάλι έδωσε μιλώντας στην Αναστασία Μάντζαρη και την εκπομπή “Τι λες τώρα” η αντιπρόεδρος της “Φαρις” Τασούλα Φοίφα σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Το καρναβάλι έγινε αιτία πολιτικής αντιπαράθεσης. Εδώ γίνονται οι θάνατοι ανθρώπων αιτία πολιτικής αντιπαράθεσης. Και δεν θα γίνει ένα σποτάκι το οποίο από αυτό το σποτ μπορεί να υπάρχουν 40.000 γνώμες, άλλος να πίνει μ’ άρεσε, άλλος δεν μου άρεσε, άλλος ήταν έτσι, άλλος ήταν ροζ, άλλος ήταν κόκκινο. Εδώ δεν σέβονται τους θανάτους και γίνεται μπροστά και βγαίνουν για πολιτική αντιπαράθεση. Όχι, το θεωρώ τελείως ανούσιο αυτό που έγινε. Όλοι γράφουν, όλοι λένε, είναι καρναβάλι, γελάμε, έγινε ένα σποτ. Αυτός που το δημιούργησε, αυτή ήταν η σκέψη του, φυσικά ήταν να το κάνει να χαρούμε. Ποιος καλλιτέχνης θέλει να κάνει κάτι και να δυσαρεστεί σε αυτούς που το βλέπουν. Οποιοςδήποτε καλλιτέχνης δουλεύει για να βγει κάτι καλό. Αν τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το δουν και πάνε σε αυτό το κομμάτι και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση, το πρόβλημα είναι δικό τους και όχι δικό μας. Εμείς έχουμε καρναβάλι και θα διασκεδάσουμε».