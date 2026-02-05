Μεγάλες πλημμύρες & ζημιές σε περιοχές της Μεσσηνίας – Πλημμύρισαν σπίτια & φούσκωσαν χείμαρροι στην Τριφυλία (pic’s + video)

Το νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έχει επηρεάσει διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με πλημμυρικά φαινόμενα να παρουσιάζονται και ζημιές σε αρκετά σημεία. Το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στην Τριφυλία με κατοίκους στους Άνω Μπλεμενιάνους να έχουν αποκλειστεί καθώς το ρέμα έχει φέρει φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν για ακόμη μια φορά ότι ο δήμος δεν έχει κάνει τίποτα.

Μεγάλες ζημιές στα ορεινά της Κυπαρισσίας.

Πλημμύρισε και η Άνω Πόλη Κυπαρισσίας

Σοκαριστικές οι εικόνες από τα φουσκωμένα νέρα του ποταμού στον Καλό Νερό.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Κοπανάκι και λίγο πριν την είσοδο Διαβολιτσίου.

Για μια ακόμη φορά δυστυχώς το ρέμα των Κιτριών πλημμύρισε πνίγοντας στη λάσπη σπίτια και καταστήματα.

Παράλληλα λίγο μετά τις 12 ήχησε 112 καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Ενότητα Τριφυλίας.