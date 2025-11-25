Τελευταία Νέα
Η απλή συμβουλή του Αϊνστάιν για πιο έξυπνα παιδιά – Δεν έχει καμία σχέση με την πολύωρη μελέτη

Εάν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ζούσε σήμερα, θα ήταν πιθανώς ιδιαίτερα απογοητευμένος από το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, με την απόλυτη προσήλωση στην παπαγαλία και τους άριστους βαθμούς, την οποία ο ίδιος απεχθάνονταν. Αντίθετα, θεωρούσε ότι η φαντασία, η περιέργεια και η ελευθερία της σκέψης είναι πολύ σημαντικότερες από την τυφλή υπακοή ή τη βαθμοθηρία.

Γι’ αυτό και η συμβουλή του στους γονείς για πιο έξυπνα παιδιά ήταν απλή και πάνω απ’ όλα δημιουργική: «Διαβάστε τους παραμύθια. Και έπειτα ακόμα περισσότερα παραμύθια». Με λίγα λόγια, η κατάκτηση της ευφυΐας δεν κρύβεται πάντα σε αυστηρές ρουτίνες, σκληρή μελέτη και υψηλούς βαθμούς, αλλά και στη μαγεία μερικών σελίδων ενός παραμυθιού.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

