Το «έξυπνο» check up του μέλλοντος γίνεται ήδη στην Ελλάδα – Χωρίς μια σταγόνα αίμα

Ενα πλήρες check up χωρίς να χρειαστεί μια σταγόνα αίματος. Με πολύτιμο βοηθό την Τεχνητή Νοημοσύνη και αλγόριθμους βασισμένους σε δεδομένα 37.000 ασθενών υπό πενταετή παρακολούθηση, και εμπνευστή τον Δρ Γεώργιο Χρούσο, ακαδημαϊκό και έναν από τους παγκοσμίως ειδικούς στο στρες και στις επιδράσεις του στην υγεία.
Το ραντεβού για το ygeiamou κλείστηκε στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρούσο, ομότιμο καθηγητή Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ. «Μπορούμε να μετρήσουμε το στρες σε κάποιο μηχάνημα στη μονάδα;» ήταν η ερώτηση που οδήγησε στη συνάντηση μετά τη θετική απάντηση και πρόσκληση του διακεκριμένου καθηγητή να πραγματοποιήσουμε μια μέτρηση στο λεγόμενο «ευστασιόμετρο».
