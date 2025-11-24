Το «έξυπνο» check up του μέλλοντος γίνεται ήδη στην Ελλάδα – Χωρίς μια σταγόνα αίμα

Ενα πλήρες check up χωρίς να χρειαστεί μια σταγόνα αίματος. Με πολύτιμο βοηθό την Τεχνητή Νοημοσύνη και αλγόριθμους βασισμένους σε δεδομένα 37.000 ασθενών υπό πενταετή παρακολούθηση, και εμπνευστή τον Δρ Γεώργιο Χρούσο, ακαδημαϊκό και έναν από τους παγκοσμίως ειδικούς στο στρες και στις επιδράσεις του στην υγεία.

Το ραντεβού για το ygeiamou κλείστηκε στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρούσο, ομότιμο καθηγητή Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ. «Μπορούμε να μετρήσουμε το στρες σε κάποιο μηχάνημα στη μονάδα;» ήταν η ερώτηση που οδήγησε στη συνάντηση μετά τη θετική απάντηση και πρόσκληση του διακεκριμένου καθηγητή να πραγματοποιήσουμε μια μέτρηση στο λεγόμενο «ευστασιόμετρο».

Η εξέταση ωστόσο αφορούσε σε πολύ περισσότερα από τη «μέτρηση» του στρες. Πρόκειται για ένα πλήρες ιατρικό check up που πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις αίματος και χωρίς απεικονιστικές εξετάσεις. Και δίνει ενδείξεις για την κατάσταση της καρδιαγγειακής και μεταβολικής υγείας, το ποσοστό λίπους στο σώμα, την πιθανή λιπώδη διήθηση του ήπατος, την κατάσταση των οστών (ύπαρξη οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης), το ποσό λίπους και μυικής μάζας στο σώμα, αλλά και εκτιμήσεις βάσει των δεδομένων, για τη μελλοντική εκδήλωση ψυχικών διαταραχών, κακοηθειών, χρόνιων φλεγμονωδών νόσων, αλλά και καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων.