Η διήμερη Γιορτή Κάστανου στον Κοσμά Αρκαδίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αν δεν έχετε δει τον Κοσμά Κυνουρίας με τα χρυσοκίτρινα χρώματα, μια καλή ευκαιρία είναι να τον επισκεφθείτε 25-26 Οκτωβρίου. Η πλατεία του χωριού θα μοσχομυρίζει από φρεσκοψημένα κάστανα και κρασί στην 4η Γιορτή Κάστανου. Είναι κέρασμα!

Η γιορτή που διοργανώνει ο Ενωτικός Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοσμά με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τις παραδόσεις, τη φιλοξενία και τη γαστρονομία της ορεινής Αρκαδίας.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ο Κοσμάς θα γεμίσει αρώματα από τηγανόψωμα, σουβλάκια, χειροποίητα γλυκά κάστανου, πίτες, τσίπουρο και το Κοσμίτικο γλυκό Καλτσουνάκι γεμιστό με καρύδι. Φυσικά δεν θα λείπουν ζωντανή μουσική, χορευτικά, γλέντι, χορός και τραγούδι για όλους. Φυσικά ο σούπερ σταρ της Γιορτής θα είναι το κάστανο.

Η έναρξη της γιορτής το Σάββατο περιλαμβάνει μουσικοκινητική για παιδιά, περίπατο στον Προφήτη Ηλία, βόλτα στο καστανοδάσος και ξεναγήσεις στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία, την πολιτιστική ταυτότητα του χωριού και τα ορεινά καταπράσινα τοπία του Πάρνωνα. Το μεσημέρι, οι μικροί χορευτές της χορευτικής ομάδας Σκάλας θα δώσουν το δικό τους παλμό, ενώ θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Θοδωρή Δούρου.

Την Κυριακή, το πρόγραμμα συνεχίζεται με περίπατο στο καστανοδάσος, παιδικό παραμύθι και ξεναγήσεις στο μουσείο, ενώ το μεσημέρι τη σκυτάλη παίρνει η ορχήστρα του Γιάννη Παυλόπουλου σε ένα μεγάλο χορευτικό αντάμωμα με τη συμμετοχή των χορευτικών ομάδων Λακωνίας, Λεωνιδίου, Τυρού και Κοσμά.

Η 4η Γιορτή Κάστανου στον Κοσμά Αρκαδίας είναι μια μοναδική ευκαιρία για να απολαύσουν οι επισκέπτες τη φύση, τη μουσική, τη γαστρονομία και την παράδοση ενός από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της Πελοποννήσου.