Κυνηγετική εξόρμηση κατέληξε σε τραγωδία -Συνελήφθη 42χρονος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Aρκαδία. Σύμφωνα με πληροφορίες μία παρέα φίλων είχε πάει για κυνήγι στην Κουτσομπόλακα, στην ΤΚ Χρυσοχωρίου του Δήμου Γορτυνίας, όταν συνέβη το κακό.

Περίπου στις 11 το πρωί ένας εκ των τεσσάρων άκουσε έναν ήχο και πυροβόλησε με το όπλο του, με αποτέλεσμα ωστόσο τον θανάσιμο τραυματισμό του 56χρονου φίλου του.

Το κυνηγετικό όπλο έχει κατασχεθεί ενώ ο 42χρονος έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, σήμερα (20.9.2025) το πρωί, σε δασική περιοχή τοπικής κοινότητας του δήμου Γορτυνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, είχε μεταβεί σε δασική περιοχή τοπικής κοινότητας του δήμου Γορτυνίας, μαζί με 56χρονο ημεδαπό για κυνήγι αγριόχοιρου, όπου κατά την διάρκεια του κυνηγιού, ο 42χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 56χρονου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.