«Η Δύναμη της Ήττας»: Αύριο η εκδήλωση του Αστέρα Καλαμάτας με κεντρικό ομιλητή τον Μπάνε Πρέλεβιτς

Ο Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας ΑΣΤΕΡΑΣ, σταθερά προσανατολισμένος στην αποστολή του να υπηρετεί το μπάσκετ όχι μόνο ως άθλημα αλλά και ως φορέα παιδείας, αξιών και κοινωνικής προσφοράς, διοργανώνει την επόμενη ανοιχτή εκδήλωσή του με έναν ξεχωριστό προσκεκλημένο: τον θρύλο του μπάσκετ Μπάνε Πρέλεβιτς, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον φιλόξενο χώρο του House by Phaos (Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα).

Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Η Δύναμη της Ήττας» και είναι αφιερωμένη στο πιο δύσκολο —αλλά ίσως και πιο πολύτιμο— μάθημα που μπορεί να δώσει ο αθλητισμός: το πώς μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι την αποτυχία και να εξελίσσεσαι μέσα από αυτή. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα μιλήσει για την εμπειρία του, βασιζόμενος σε προσωπικά βιώματα από την καριέρα και τη ζωή του, τα οποία αντανακλώνται και στο βιβλίο του, αναδεικνύοντας πώς οι ήττες μπορούν να γίνουν εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Αθλητές, γονείς, προπονητές και φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την εμπειρία ενός κορυφαίου αθλητή και να αντλήσουν έμπνευση από τις αξίες, τα μαθήματα και τις στιγμές που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει η δυνατότητα για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το βιβλίο του Μπάνε Πρέλεβιτς, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ-Δήμητρα Δημοπούλου.