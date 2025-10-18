Super League 2: «Πάτησε» κορυφή ο Ολυμπιακός Β’ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον Ρέντη με 2-1 του Παναργειακού, πραγματοποιώντας μια τεράστια ανατροπή για την 6η αγωνιστική της Super League 2 και έπιασε στην κορυφή την Καλαμάτα στο νότιο όμιλο του πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, με τον Παναργειακό να πέφτει στην 9η με 3 βαθμούς.
Στον άλλο όμιλο, ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος νικητής στο Καυταντζόγλειο, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία του βορείου ομίλου, όντας αήττητος με 5 νίκες και 1 ισοπαλία.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Ηλιούπολης και πέτυχε την πρώτη νίκη της σε επαγγελματικές κατηγορίες μακριά από το σπίτι της. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 6η θέση με 8 βαθμούς, με την Ηλιούπολη να παραμένει τελευταία με 1 βαθμό.
Στα Χανιά, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρκό, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τους 3 βαθμούς και την 8η θέση και η Μαρκό τους 9 και την 5η.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2
Νότιος όμιλος
Σάββατο 18/10
Χανιά – Μαρκό 1-1
Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου 1-2
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1
Κυριακή 19/10
Αιγάλεω – Πανιώνιος 14:00
Athens Kallithea – Καλαμάτα 14:00
Βόρειος όμιλος
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 2-1
Νίκη Βόλου – Καβάλα, 16:00
Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός, 16:00
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β’, 14:00
ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός, 14:00