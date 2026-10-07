Η Καλαμάτα διευρύνει τους ορίζοντές της και δημιουργεί διεθνές δίκτυο συνεργασιών!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα θα δώσει το παρών στο τουρνουά ποδοσφαιρικού scouting (ανίχνευσης ταλέντων) που διοργανώνεται από την 11man Soccer Management, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ντακάρ της Σενεγάλης.

Η 11man Soccer Management αποτελεί στενό συνεργάτη της ΠΑΕ Καλαμάτα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου συνεργασιών της ομάδας με σημαντικούς συλλόγους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου στο εξωτερικό. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η ομάδα μας επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία και τις διασυνδέσεις της εκτός Ελλάδας, δημιουργώντας νέες προοπτικές τόσο σε επίπεδο scouting και ανάπτυξης ποδοσφαιριστών όσο και σε επίπεδο συνεργασιών με μεγάλα clubs του εξωτερικού.

Η πρώτη φάση του τουρνουά διεξάγεται από τις 21 ως τις 23 Οκτωβρίου και οι νεαροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται μπροστά σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου απ’ όλο τον πλανήτη.

Στόχος τους είναι να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους υπόλοιπους αγωνιζόμενους και να διεκδικήσουν το βήμα στο επόμενο επίπεδο, εξασφαλίζοντας ένα δοκιμαστικό, μια παρουσία σε ακαδημία ή ακόμη και το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.

Εκπρόσωποι της ΠΑΕ Καλαμάτα θα βρεθούν στο σημαντικό αυτό ποδοσφαιρικό τουρνουά, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, αλλά και να ενισχύσουν περαιτέρω τις διεθνείς επαφές της ομάδας.

Μεταξύ των υπόλοιπων παρευρισκόμενων θα είναι και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι ισπανικές Real Betis και Antequera CF, καθώς και η πορτογαλική Sporting Clube de Braga.