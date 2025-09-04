Η εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από τη Δήμιοβα στα Γιαννιτσάνικα (video)

Το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της ιερής εικόνας της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, η οποία μεταφέρθηκε στα Γιαννιτσάνικα Καλαμάτας και στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου, με οδοιπορία, από την Ιερή Μονή Δήμιοβας.

Στην εκκλησιαστική τελετή, την οποία κάλυψε μουσικά η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, παρευρέθησαν -μεταξύ άλλων- ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλαμάτας και αιρετοί του Δήμου.

Η Ιερή Εικόνα θα παραμείνει στο Ναό για προσκύνημα επί δεκαήμερο.