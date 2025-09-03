Το δημογραφικό αδειάζει τις σχολικές αίθουσες – Όλα έτοιμα για το πρώτο κουδούνι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (video)

Με το δημογραφικό να ερημώνει περιοχές και να αδειάζει σχολικές αίθουσες το πρώτο κουδούνι είναι έτοιμο να χτυπήσει και στα σχολεία της Πελοποννήσου. Την κατάσταση που επικρατεί φέτος περιέγραψε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος. «Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου φέτος είχαμε αναστολή λειτουργίας 35 σχολικών μονάδων. Στην πραγματικότητα τα περισσότερα είναι αναστολές από παλιά. Πρόκειται για ένα δημοτικό και τέσσερα νηπιαγωγεία».

Πριν από το πρώτο κουδούνι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων ολοκληρώνεται με τον Δημήτρη Οικονομόπουλο να τονίζει «Φέτος υπήρχαν στην ομάδα των εκπαιδευτικών 750 νέοι εκπαιδευτικοί και τοποθετούνται στα σχολεία. Βρίσκεται σε κορύφωση μια διαδικασία για να προετοιμαστούμε για αυτή τη χρονιά. Αύριο θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οπότε 11 Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί θα είναι στα σχολεία να υποδεχθούν τους μαθητές».

Όσον αφορά τα τμήματα ένταξης είπε «Έχουμε πάνω από 300 τμήματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημαίνει 200 επιπλέον εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα ενισχύσουν τα παιδιά και μαζί στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί».