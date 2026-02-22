Τελευταία Νέα
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας για τη σύσταση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν περίπου ένα χρόνο, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας ίδρυσης του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας. Πλέον με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19/02/2026, το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας είναι γεγονός. Με συνεχή συνδικαλιστικό αγώνα, καταφέραμε να προβάλλουμε σε πολιτική και φυσική ηγεσία την άμεση ανάγκη σύστασης της ως άνω Υπηρεσίας στο Νομό Μεσσηνίας.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνεισέφεραν στην υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματός μας και ιδιαίτερα στον Βουλευτή Μεσσηνίας και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Λαμπρόπουλο για την σημαντική και ουσιαστική του συμβολή.

Ο αγώνας όμως για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις προς το συμφέρον των συναδέλφων μας δε σταματά.

Αναμένουμε προσθήκη νέων οργανικών θέσεων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας για τη στελέχωση του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Καλαμάτας, τοποθετώντας Αστυνομικό Προσωπικό σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Μεταθέσεων.

Καλαμάτα, 22/02/2026

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                       Μπούνας Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας          Θλιμμένος Δημήτριος-Παναγιώτης

