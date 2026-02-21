Τελευταία Νέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η Μεσσηνία αποκτά Τμήμα Μεταγωγών – Πάγιο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών γίνεται πραγματικότητα

Η ίδρυση του Τμήματος Μεταγωγών στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα (δικαστήρια), αποτελεί πλέον πραγματικότητα, όπως δημοσιεύτηκε στο ΠΔ στο τεύχος Α’ 24/19.02.2026 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το πρώτο σημαντικό βήμα έχει γίνει. Το επόμενο στάδιο αφορά τη σύσταση του τμήματος με αστυνομικούς που θα τοποθετηθούν μέσω μεταθέσεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Μεταθέσεων, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του.

Το νέο Τμήμα Μεταγωγών αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής, καλύπτοντας μια πάγια ανάγκη που είχε επισημανθεί επανειλημμένα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας. Η νέα υπηρεσία θα αναλάβει τις μεταγωγές κρατουμένων, αποσυμφορώντας τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, κυρίως της Καλαμάτας, από αυτό το έργο.

Η Ένωση εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Μεσσήνιο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Λαμπρόπουλο για τη σημαντική του συμβολή στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, η οποία ενισχύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Μεσσηνίας.

Δείτε εδώ το Α’ 24/19.02.2026 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

