Γράφει ο Θοδωρος Γαλανοπουλος

Πόσο μισάνθρωπη εχει καταντήσει η κοινωνία μας ; Και τι να περιμένεις από αυτήν ; Να έχει άποψη για τον τόπο μας , για τη χώρα για το μέλλον μας ; Όταν ένα πανάγριο ζώο κοντεύει να σκοτώσει έναν άνθρωπο και βγαίνουν εκατοντάδες και λυπούνται που σκότωσαν το ζώο ; Παλι καλά που δεν έκαναν και μήνυση στο θύμα που δεν άφησε τις σάρκες του να χορτάσει το θηρίο !! Η εποχή του σκύλου! Απορώ πως δεν εχει κατεβεί και κόμμα σκυλιών στην πολιτική να βγάλει 40-50 ντομπερμαν βουλευτές να γαυγίζουν μέσα στη βουλή να συναγωνίζονται τα μαντρόσκυλα που ψηφίσαμε εμείς ! Σκύλο ναι! Τον μαθαίνεις να μη μιλάει , να υπακούει να κάθεται κάτω από το τραπέζι στην καφετέρια, και φυσικά να μην εχει άποψη ! Ενώ ο άνθρωπος ; που έχει λίγο μυαλό έστω , θέλει δουλειά, να διασκεδάσει να πληρωθεί , να πάει ταξίδι , να πάρει σύνταξη !

Περπατάς στο δρόμο και βλέπεις μια ωραία γυναίκα να περνά ! Θα ήθελες να την πλησιάσεις να της μιλήσεις να την προσεγγίσεις ! Αμ δε ! Που να πλησιάσεις που έχει διπλά της το Ντομπερμαν ! Πλησιάζεις ; ασε καλλίτερα αφλερταριστος παρά μακελεμένος στο νοσοκομείο ! Αν αντί για σκύλο ο κάθε ενας είχε από μια γίδα θα ειχε πέσει η τιμή του γάλακτος και του τυριού κατακόρυφα ! Αλλα σκύλο , και όχι ότι κι ότι , ακριβές ράτσες από την Αγγλία , ειδικές τροφές , γιατροί , κομμωτήρια ,σκυλίσια πάρκα , ακόμα και ξενοδοχεία για σκύλους υπάρχουν !

Οπου να ναι θα έρθει και από την Αμερική και ψυχολόγος για σκύλους ! Ναι γιατί αν είχε πει τον πόνο του το ροντβαιλερ στον ψυχίατρο , μπορεί να μην έτρωγε τον άνθρωπο ! Ναι βρε τέτοια προβλήματα εχει η κοινωνία μας και ασχολείται και αφήνει στη μπάντα και τους Οπεκεπεδες και τα μνημόνια, και τα Τεμπη και τον κακό μας τον καιρό ! Κρίμα έχουμε δυο πόδια , αν είχαμε τέσσερα θα ζούσαμε μια υπέροχη σκυλίσια ζωή !