Λιονέλ Μέσι: Ποια είναι η καθαρή περιουσία του

Ο Λιονέλ Μέσι είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γεννημένος στην Αργεντινή, που θεωρείται από πολλούς ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και ένας από τους καλύτερους στην ιστορία τουποδοσφαίρου. Είναι σίγουρα ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες, αν όχι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης, στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Λιονέλ Μέσι φαινόταν συγκινημένος μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί της Βενεζουέλας στο Estadio Monumental, την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου.

Τα σχόλιά του μετά τον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φάνηκαν να υποδηλώνουν ότι είχε παίξει τον τελευταίο του επίσημο αγώνα στην έδρα του.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο 38χρονος συνοδευόταν από τους τρεις γιους του και έλαβε χειροκροτήματα από ένα πλήθος 80.000 θεατών.

«Το να μπορώ να τερματίζω με αυτόν τον τρόπο εδώ είναι αυτό που πάντα ονειρευόμουν», είπε ο Μέσι μετά τον αγώνα, υπονοώντας το τέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο αρχηγός της Αργεντινής μίλησε για τα «συναισθήματα» και τις εμπειρίες του στο γήπεδο της εθνικής ομάδας.

Ο Μέσι είπε ότι δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για το αν θα παίξει στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ot.gr πατώντας ΕΔΩ