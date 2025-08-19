Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η μετάβαση στην 32ωρη εργάσιμη εβδομάδα, ωφελεί σημαντικά την ψυχική υγεία αλλά και την παραγωγικότητα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει νέα έρευνα του Mental Health Foundation, μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τη Βρετανία.

Ενώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει την 13ωρη ημερήσια εργασία, άλλες χώρες της Ευρώπη κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το Mental Health Foundation εισήγαγε πιλοτικά για έναν χρόνο πρόγραμμα μείωσης της εργάσιμης εβδομάδας, στις 32 ώρες, χωρίς μείωση του μισθού. Ήδη ο οργανισμός εφάρμοζε το 35ωρο, άρα η μείωση ήταν μόλις 3 ώρες την εβδομάδα. Πάνω από 230 επιχειρήσεις εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα προγράμματα, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του οργανισμού 4 Day Week Foundation, για την καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας.

