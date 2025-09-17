«Η ευεργετική επίδραση της άσκησης στην υγεία» είναι το θέμα ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αριστομένους 33). Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Mediterraneo Hospital και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ομιλητές:

Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Ομ. Καθηγητής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ

Η επίδραση της άσκησης στην φυσιολογία του ανθρώπου

Γεώργιος Γερουλάκος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δ/ντης Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Mediterraneo Hospital

Η επίδραση της άσκησης στις αποφραγμένες αρτηρίες των κάτω άκρων

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΔΠΘ

Η επίδραση της άσκησης στην καρδιοαγγειακή υγεία

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας – Διαβήτη ΕΚΠΑ

Η επίδραση της άσκησης στην ρύθμιση του διαβήτη

Σωκράτης Παπαγεωργίου, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η επίδραση της άσκησης στην εγκεφαλική λειτουργία

Αθανάσιος Κορογιάννος, Παθολόγος – Ογκολόγος Mediterraneo Hospital

Η άσκηση ως κομμάτι της θεραπείας του καρκίνου

Πέτρος Παπαδόπουλος, Αθλητής

Η εμπειρία του αθλητή