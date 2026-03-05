Τελευταία Νέα
Η Ευγενία Κατούφα μιλά για το νέο της βιβλίο «Η Συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση»: Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην ιστορία (video)

Στο πλατό της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε η γνωστή δημοσιογράφος και κοινωνική επιστήμων Ευγενία Κατούφα, σε μια καθηλωτική συζήτηση για την αθέατη πλευρά της ιστορίας μας. Αφορμή στάθηκε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η Συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση», το οποίο αποτελεί καρπό εξαετούς έρευνας . Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην αφάνεια της ιστορίας, που φέρνει στο φως πάνω από 100 ηρωίδες ,κατασκόπους, καπετάνισσες και λόγιες, οι οποίες παρέμεναν για αιώνες στη σκιά των επίσημων καταγραφών. Η κυρία Κατούφα μοιράστηκε σπάνιες λεπτομέρειες για τη δράση αυτών των γυναικών. Η παρουσίαση του βιβλίου, που αναμένεται να συγκινήσει το αναγνωστικό κοινό, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 19:00 στο ξενοδοχείο REX.

