«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕΒΥΠ ΜΥΣΤΡΑ – ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗ: 1Η EΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ EΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΟΥΣ 58ους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ