Η φωνή των νέων στο Δημαρχείο Καλαμάτας: Προτάσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη στήριξη της ενεργούς συμμετοχής των νέων και την ενίσχυση πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο των εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού του ευρωπαϊκού προγράμματος YEP της Inter Alia.

Μαθήτριες και μαθητές, μέλη και μη μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, με τον συντονισμό της συμβούλου νεολαίας κας. Αμερισσα Γιαννούλη με ωριμότητα, ευαισθησία και τεκμηριωμένο λόγο μετέφεραν τη φωνή της νέας γενιάς και ανέδειξαν ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της πόλης, παρουσιάζοντας ιδέες, σκέψεις και προτάσεις που διαμορφώθηκαν μέσα από τη συμμετοχή τους στα σχετικά εργαστήρια, ενώπιον του Δημάρχου Καλαμάτας, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχων, της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από ουσιαστικό διάλογο και ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι η δημοτική αρχή και τα στελέχη του Δήμου αφιέρωσαν χρόνο για να ακούσουν με προσοχή τις απόψεις, τις αγωνίες και τις προτάσεις των παιδιών. Η παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων, της Προέδρου της Αναπτυξιακής του Δήμου, της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ανέδειξε έμπρακτα τη σημασία που αποδίδεται στη συμμετοχή των νέων στη δημόσια συζήτηση και στη διαμόρφωση πολιτικών για μια πιο βιώσιμη, δίκαιη και συμπεριληπτική πόλη.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας υπογράμμισε τη σημασία της προσπάθειας που καταβάλλουν τα παιδιά του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, σημειώνοντας ότι το έργο τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συγκινητικό. Παράλληλα, τα κάλεσε να συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα, να διατηρούν υψηλούς στόχους, να διεκδικούν αλλαγές και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πόλης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα οράματα της νέας γενιάς.

Ο Δήμος Καλαμάτας παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην ενίσχυση της φωνής των νέων, αναγνωρίζοντας ότι η ουσιαστική συμμετοχή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο και δημοκρατικό μέλλον. Η νέα γενιά μιλά και ο Δήμος Καλαμάτας ακούει.