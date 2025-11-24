Η ”Ιθάκη” του Τσίπρα και η αποκάλυψη για Χαρίτση (video)

Share Στο πολιτικό σκηνικό η συζήτηση μονοπωλείται από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Αρκετά ενδιαφέρουσες είναι οι αναφορές και στον Αλέξη Χαρίτση και στην τότε πρόταση που του είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 24 Νοεμβρίου 2025 4:32 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αλέξης Τσίπρας ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Η «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι αποκαλύπτει στο βιβλίο για την πρόταση σε Χαρίτση να γίνει πρόεδρος στη θέση του | Ο Χαρίτσης επιβεβαιώνει: «Έτσι έγιναν τα πράγματα» (video) 24.11.2025 «Κάρφωσε» Τσίπρα ο Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν ψάχνουμε για… Μεσσία, όχι στην ανακύκλωση ηγετικών σχημάτων που δεν μπορούν πια να εκφράσουν την κοινωνία» (video) 31.03.2025 Περιορισμένη αλλά διακομματική απήχηση για ένα κόμμα Τσίπρα- Τι δείχνει η δημοσκόπηση της MARC 21.10.2025 Array