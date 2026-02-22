Επιστήμονες έσκαψαν στον πάγο της Ανταρκτικής μέχρι να συναντήσουν βράχο και στη συνέχεια πήραν δείγμα ιζήματος στα 228 μέτρα

Οι επιστήμονες κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους ένα δείγμα από τον βράχο σε βάθος 228 μέτρων κάτω από τα ογκώδη στρώματα πάγου της Δυτικής Ανταρκτικής.

Και αυτό συνιστά ρεκόρ καθώς οι μεγαλύτεροι πυρήνες ιζημάτων που έχουν τρυπηθεί κάτω από ένα στρώμα πάγου είναι λιγότερο από δέκα μέτρα.

Τι βρήκαν στον πάγο

Μέσα στο δείγμα ρεκόρ, ανακάλυψαν απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών που χρονολογούνται από την εποχή που η περιοχή ήταν ένας ανοιχτός, χωρίς πάγο ωκεανός.

Για να μπορέσουν να πάρουν το δείγμα αυτό, οι πολικοί ερευνητές ταξίδεψαν περίπου 700 χιλιόμετρα από τους πλησιέστερους σταθμούς της Ανταρκτικής σε μια τοποθεσία γεώτρησης στο Crary Ice Rise, στην άκρη του Δυτικού Ανταρκτικού Παγετώνα.

Εσκαψαν 523 μέτρα στον πάγο μέχρι να φτάσουν στο υπόστρωμα από κάτω. Δουλεύοντας σε βάρδιες, η ομάδα στη συνέχεια έσκαψε άλλα 228 μέτρα στο έδαφος και εξήγαγε ένα δείγμα πυρήνα ιζήματος, που αποτελείτο από στρώματα λάσπης και βράχου.

Η Molly Patterson, συν-επικεφαλής επιστήμονας της μελέτης και καθηγήτρια Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Binghamton μίλησε για επιστήμη αιχμής στην Ανταρκτική αναφερόμενη στην έρευνα αυτή.

